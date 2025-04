Tensions au tribunal : Lâ€™audience du procÃ¨s pour complot levÃ©e par la chambre criminelle

Tensions au tribunal : L’audience du procès pour complot levée par la chambre criminelle

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme, relevant du tribunal de première instance de Tunis, a décidé, ce vendredi 11 avril 2025, de lever l’audience consacrée au procès dit du « complot contre la sûreté de l’État ».

Cette décision fait suite à un climat de forte tension ayant éclaté au sein de la salle d’audience. Plusieurs avocats de la défense ont exprimé leur opposition au déroulement du procès en l’absence physique des accusés, insistant sur la nécessité d’une audience publique et conforme aux principes d’un procès équitable.

Ce nouvel épisode souligne une fois de plus la sensibilité extrême de ce dossier, qui implique plusieurs figures politiques, activistes et avocats arrêtés en février 2023 dans le cadre d’accusations liées à une entente présumée contre la sécurité intérieure et extérieure de l’État.

Gnetnews