Tentative d’usurpation de l’identitÃ© de la BCT: L’ANSI Ã©met quelques recommandations contre les arnaques

Tentative d’usurpation de l’identité de la BCT: L’ANSI émet quelques recommandations contre les arnaques

Sur sa page Facebook, l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI), a annoncé aux internautes une nouvelle vague de « phishing », ou piratage, qui se propage sur le réseau sociale Facebook.

Cette dernière consiste en l’usurpation de l’identité de la Banque Centrale de Tunisie. Cette page, conçue par des pirates informatique, « demande aux utilisateurs de s’inscrire en les faisant croire qu’ils peuvent protéger leurs cartes bancaires. En réalité, ces opérations d’inscription se font via des sites web malveillants ayant la charte graphique des entreprises usurpées « , rapporte le communiqué de l’ANSI.

A cet égard, l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique a formulé les recommandation suivantes aux internautes:

S’assurer de l’authenticité des pages Facebook professionnelles en inspectant le « badge de vérification bleu » à côté du titre.

Contacter les entreprises pour se renseigner sur la fiabilité des jeux publiés avant d’y participer.

Installer les extensions « Web Of Trust (WOT) » « Netcraft » et « Adblockplus » dans le navigateur web pour vérifier la fiabilité des sites web visités et bloquer les annonces publicitaires douteuses.

Gnetnews