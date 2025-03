Tenues de l’Aïd : Des prix en hausse malgré un léger repli de l’inflation

Les prix des vêtements pour l’Aïd affichent cette année des écarts notables selon la gamme et le type de commerce, a indiqué Ramzi Trabelsi, directeur de l’Observatoire National de l’Approvisionnement et des Prix, relevant du ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

D’après les relevés effectués par les équipes de l’observatoire dans divers points de vente – magasins populaires, centres commerciaux et boutiques spécialisées –, les prix des tenues varient entre 138 et 596 dinars pour les filles et entre 112 et 452 dinars pour les garçons, selon la marque et l’origine des articles (locaux ou importés).

Des écarts de prix selon les enseignes

Pour les filles de moins de 14 ans, les prix moyens constatés sont :

Entre 138 et 262 dinars dans les magasins populaires,

Entre 130 et 204 dinars dans les boutiques locales,

Entre 256 et 596 dinars dans les boutiques de grandes marques importées.

Quant aux garçons de la même tranche d’âge, les prix moyens des vêtements sont :

Entre 112 et 233 dinars dans les magasins populaires,

Entre 160 et 233 dinars dans les boutiques locales,

Entre 172 et 452 dinars dans les enseignes de marques importées.

Une inflation persistante dans l’habillement

Selon les données de l’Institut National de la Statistique (INS), les prix des vêtements et des chaussures ont enregistré une hausse de 9,7 % entre janvier et février 2025, malgré un léger repli du taux d’inflation global, passé de 6 % en janvier à 5,7 % en février 2025.

Ce contexte inflationniste continue de peser sur le pouvoir d’achat des familles tunisiennes, particulièrement en période de préparation des festivités de l’Aïd.

Gnetnews