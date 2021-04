Thaïlande : Une amende infligée au Premier ministre pour non-port du masque

AFP – Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-O-Cha a été condamné lundi à payer une amende pour non-port du masque au moment même où la Thaïlande met en place de nouvelles restrictions pour tenter de freiner une vague épidémique sans précédent de Covid-19 sur son territoire.

Le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics à Bangkok, sous peine d’une amende maximale de 20 000 bahts (526 euros), et dans 49 autres provinces.

Après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une photo de Prayut Chan-O-Cha assistant à une réunion sans masque à la maison du gouvernement, le gouverneur de Bangkok, Aswin Kwanmuang, a dit avoir « informé le Premier ministre qu’il avait violé la loi » et a porté plainte contre lui.

« Il a accepté de payer une amende » d’un montant de 6.000 bahts (157 euros), a ajouté le gouverneur.

Les autorités de la capitale, à l’épicentre de l’épidémie dans le pays, ont également annoncé lundi la fermeture d’un grand nombre de lieux publics (cinémas, piscines, salles de sport, etc.) après avoir fermé la semaine dernière les écoles, bars et boîtes de nuit et interdit aux restaurants de servir de l’alcool.

La Thaïlande, qui compte près de 70 millions d’habitants, recense au total 57 500 cas de coronavirus contre seulement 29 000 début avril.