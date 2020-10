Togo-Libye annulé ! Le Roy critique la Tunisie : « Une décision peu courtoise »

Le Togo et la Libye devaient s’affronter en amical, jeudi, à Tunis mais la rencontre a été annulée par les autorités tunisiennes. Une décision qui n’a pas plu au sélectionneur des « Eperviers », Claude Le Roy. Selon Francefootball, le technicien français s’est dit « stupéfait de la différence de traitement entre les équipes nationales. C’est une décision incohérente et peu courtoise. Je suis un partisan absolu de toutes les mesures barrières. Si les matches sont annulés sur une décision des autorités sanitaires, nous la respectons évidemment, mais alors pourquoi l’autre match se joue ? » a-t-il déclaré.

Les Togolais ont protesté, vendredi, contre l’annulation de la rencontre, qualifiant la décision d’injuste alors que la rencontre entre la Tunisie et le Soudan était maintenue. Les délégations togolais et libyennes avaient effectué les tests de dépistage du Covid-19 et ils se sont tous avérés négatifs.

La FTF a, quant à elle, précisé que l’annulation est une décision de la commission gouvernementale tunisienne de suivi du Covid-19. Cette dernière a également annulé le match qui devait opposer la sélection tunisienne des moins de 20 ans aux Comores.