Tunisie/ Tourisme alternatif : Maisons d’hôte, gîtes ruraux, chalets…les Tunisiens sous le charme !

Face à la crise du tourisme qui persiste depuis des années, laquelle a été aggravée par la pandémie du Coronavirus, le tourisme alternatif gagne de plus en plus de terrain, comme un produit attractif, original et plus ou moins abordables.

Les maisons d’hôte misent sur les petits tarifs, et le charme naturel de l’emplacement, pour attirer les vacanciers. Mais si leur nombre a augmenté ces dernières années, le rapport qualité/prix proposé, ne suffit pas toujours à en assurer la pérennité. La loi de la concurrence a imposé de nouvelles exigences dans ce marché en pleine effervescence.

Les Tunisiens cherchent à vivre l’expérience du tourisme alternatif, pour se déconnecter, se détendre et redécouvrir les plus belles régions du pays, à petit coût. Mais, ce n’est pas assez pour que les maisons d’hôte puissent résister à la concurrence. Elles doivent se distinguer pour convaincre les clients et attirer leur attention, alors qu’ils sont envahis par des milliers d’annonces, publiées tous les jours sur les réseaux sociaux…

Afin de savoir comment les propriétaires arrivent à gagner leur part du marché, nous nous sommes entretenus avec Ramzi Laaroussi, gérant de plusieurs maisons d’hôte, à Hammamet, Bizerte, et Nabeul. Hôtelier de formation, il a pour mission de s’occuper de la mise en valeur de patrimoine immobilier, la rénovation, et l’entretien des demeures destinées à la location.

Concurrence pour les hôtels

Selon lui, avec la crise économique, et la cherté de la vie en Tunisie, les familles qui fréquentent les hôtels, durant les vacances se font de plus en plus rares. Faute de budget, ils n’arrivent plus à louer des maisons au bord de la mer durant l’été notamment dans les grandes villes côtières touristiques, comme Hammamet, Sousse, Djerba…

« Les régions offrant peu, voire pas d’hôtels ont donc pris le relais en créant une autre alternative, plus intéressante pour les vacanciers. Elles ont donné naissance à un renouveau touristique, celui des havres de paix, des gites ruraux, qui se fondent dans la nature, des chalets et des cabanes conviviales, pour les personnes en quête de discrétion, des résidences implantées au bord des plages vierges, avec des vues imprenables sur la méditerranée… ».

Sachant aussi que les autorisations administratives relatives aux prestations d’hébergement dans les chambres d’hôtes ont été supprimées par le ministère du tourisme et de l’artisanat, et remplacées par un cahier de charges organisant cette activité ; le nombre de ces maisons a explosé depuis, confirme notre interlocuteur.

Avec la hausse de la demande pour ces demeures, plusieurs propriétaires de résidences secondaires ont saisi l’occasion, et ont exploité leurs biens immobiliers pour des raisons commerciales. Mais, pour faire du tourisme alternatif, une source de revenu, il ne suffit pas de mettre sa maison à la location, et de compter sur le bouche à oreille. « Tout un travail est à effectuer en collaboration avec les professionnels de la décoration, du tourisme, du marketing en ligne sur des plateformes spécialisées et les réseaux sociaux, pour optimiser les ventes et se positionner dans ce marché en plein essor », fait savoir Ramzi Laroussi.

Avantages et inconvénients

Les prix attractifs demeurent le premier argument de vente de séjour dans ces maisons d’hôte, d’après Emna Denguenzli, responsable communication à Tunrooms, plateforme de location d’appartements et de maisons d’hôte qui propose près de 500 biens immobiliers.

Dans un entretien accordé à Gnetnews, elle indique que les clients qui préfèrent le tourisme alternatif sont à la recherche d’une nouvelle expérience, qui rompt avec les vacances classiques en hôtel. Pour cette clientèle, majoritairement jeune, la découverte des régions insolites, en pleine nature est désormais un luxe, accessible.

Concernant les prix, Emna Denguezli a souligné qu’ils varient selon le logement. Un appartement S+3 peut être loué à 250 DT la nuitée, tandis qu’une maison d’hôte de haut standing de 4 chambres, au bord de la mer au Cap bon, avec une piscine, cheminée, et des dégustations culinaires à base de produits de terroir et service de nettoyage (non compris), se situent de 500 DT à 1000 DT/ la nuitée. Ce prix partagé sur 8 personnes revient entre 125 DT et 250 DT par couple. Ce tarif varie aussi selon le nombre de chambres, l’emplacement, la disponibilité de la nourriture, les avantages et activités proposés par la résidence, il peut aller jusqu’à 1500 DT/nuitée.

Interrogée sur les conditions de la mise en location des biens sur le site, elle répond qu’ un minimum d’entretien, de configuration intérieure présentable et de services de ménage et de sécurité, doivent être garantis aux clients. L’équipe de Tunrooms vérifie aussi l’état de toutes les maisons avant qu’elles soient exposées sur le site, pour la location. « Sans oublier que chaque propriétaire nous communique ses propres consignes concernant les nuisances sonores, le bruit, l’interdiction ou pas de faire la fête, et d’émettre de la musique. Enfin toutes ces instruction, dépendent de l’endroit, du voisinage, et cherchent à éviter les dérapages, pour l’intérêt de toutes les parties prenantes », souligne la responsable de communication de Tunrooms.

E.B