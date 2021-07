Tozeur : Une situation plus stable qu’ailleurs grâce à une vaccination soutenue, et une société civile agissante

Depuis plusieurs semaines, l’annonce de confinements dans plusieurs villes du pays montre à quel point la situation sanitaire est critique en Tunisie. La courbe du nombre de personnes testées positives au coronavirus n’arrête pas son ascension et les décès endeuillent chaque jour des centaines de familles.

Si certains gouvernorats vivent une véritable hécatombe, d’autres essayent tant bien que mal de freiner la propagation du Covid-19, tant qu’il est encore temps. C’est le cas de la région de Tozeur, dans le sud tunisien.

Contexte sanitaire

Dans la région de Tozeur, la situation est plus stable qu’ailleurs. Un constat fait après l’analyse du taux d’incidence qui s’établit à 211 cas par 100.000 habitants. A noter que le seuil critique mis en place par le gouvernement est de 400 cas par 100.000 habitants.

Nabih Thabet est le directeur régional de la santé de Tozeur. Joint par téléphone, il insiste sur le fait que ces chiffres sont réels, car selon lui, le gouvernorat est celui qui enregistre le plus haut nombre de tests à travers le pays par rapport au nombre d’habitants. « Nous sommes dans une situation relativement stable, mais tout peut basculer d’un moment à un autre ».

En effet, M. Thabet reste vigilant face à un retroussement de situation, au vu du nombre de contaminations qui augmente, certes doucement, mais qui augmente tout de même. « Le hausse du nombre de cas, nous avons commencé à la sentir les 15 jours qui ont suivi l’Aïd-El-Fitr », nous dit-il.

En ce qui concerne la situation dans les hôpitaux, elle aussi reste stable. En effet, Nabih Thabet affirme qu’en ce moment même, les lits d’oxygène sont occupés à hauteur de 26%, tandis que les lits de réanimation sont eux, occupés à hauteur de 30%, sachant que le gouvernorat ne dispose pour le moment que de 7 lits dédiés à la réanimation.

« Nous augmentons le nombre de lits d’oxygène en fonction du flux de patient. Pour l’instant, nous n’avons pas réquisitionné d’autres services pour les transformer en zone Covid, mais tout peut changer d’un coup », rappelle M. Thabet.

Réussite de la campagne de vaccination

A en croire ce témoignage, il semble que la situation à Tozeur soit maîtrisée. Seules deux délégations ont instauré un confinement ciblé, il s’agit de Hezoua et Nafta.

Afin de comprendre comment les autorités arrivent à résister à la catastrophe, nous avons contacté le gouverneur de Tozeur, Aymen Bejaoui. Selon lui plusieurs facteurs font que Tozeur résiste encore.

D’abord, ce dernier nous indique qu’une campagne de sensibilisation au vaccin a démarré dès le mois d’avril. « Nous avons fais des campagnes de terrain en allant à la rencontre des populations concernées par la première phase et nous avons affiché des banderoles à travers toute la région ».

Un travail qui a porté ses fruits, puisque selon Mr Bejaoui, Tozeur est le premier gouvernerat en terme de taux de personnes vaccinées. Ainsi, 89% des personnes de plus de 75 ans et 88% des plus de 60 ans ont reçu leur vaccin contre le coronavirus.

Une réussite due également au travail remarquable des équipes mobiles qui ont sillonné la région afin d’aller vacciner les citoyens des zones les plus reculées, et ce sous des températures extrêmes qui peuvent atteindre les 45 degrés.

Une société civile active sur le terrain

Autre aide précieuse, celle de la société civile. « Sans elle, nous serons sans doute dans une situation plus grave », souligne le gouverneur Aymen Bejaoui.

En effet, de nombreuses associations n’ont pas hésité à porter leur aide aux autorités locales afin de lutter contre la pandémie de Covid-19.

C’est le cas de l’association « My Health is my Life » (Ma santé est ma vie), présente à Tozeur. Ces derniers jours, ils ont été à Beni dans une petite cité de Beni Ali dans la ville de Nefta où plusieurs cas de contamination ont été détectés. Ainsi, sous la supervision de la direction régionale de la santé à Tozeur et l’hôpital régional de Nefta, ils ont réalisé une campagne de dépistage du Covid-19 en testant gratuitement des habitants ayant des symptômes à l’aide de tests rapides.

Par ailleurs, la même association organise régulièrement des campagnes afin d’inciter les habitants à s’inscrire sur la plateforme EVAX, dédiée à la vaccination.

Pour autant, il ne faut pas baisser la garde, surtout à l’approche des fêtes de l’Aïd El Adha. En effet, même si la situation n’a pas encore basculé vers le seuil critique, les derniers résultats des tests réalisés à la date du 5 juillet, ont établi un taux de positivité de 38% (Sur 92 tests, 35 personnes ont été testées positives).

Wissal Ayadi