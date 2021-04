Trafic: Déviation partielle ce samedi au niveau de la RN 9

Une déviation partielle du trafic sera observée samedi sur la route nationale n°9, reliant le nord-sud du boulevard Abdel Aziz Kamel, au gouvernorat de Tunis. Le ministère de l’Equipement indique que cette perturbation du trafic prendra effet de 7h du matin à 17h.

Les véhicules venant de la route nationale 8, en direction de la capitale et de la Marsa vers la Cité El Khadra, El Menzah et l’avenue Mohamed V, pourront continuer à emprunter la route nationale 8 et prendre la sortie vers Monplaisir, puis revenir sur l’avenue Khaireddine bacha, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cette déviation est due aux travaux de l’échangeur X2 – RN 9.

