Tragédie au large de Djerba : L’équipe de campagne de Ayachi Zammel appelle à la solidarité et au changement

Dans un communiqué publié ce mercredi matin l’équipe de campagne de Ayachi Zammel a exprimé sa profonde tristesse suite au naufrage survenu au large de l’île de Djerba, qui a coûté la vie à 15 Tunisiens, dont des femmes et des enfants. Parmi les victimes se trouvaient également de très jeunes enfants, illustrant la gravité de cette tragédie.

L’équipe a souligné que cet événement tragique devait inciter la nation à s’unir dans le deuil pour ces vies perdues, victimes d’un système qui semble les avoir oubliées et marginalisées. Ils ont présenté leurs condoléances les plus sincères aux familles des victimes et ont exprimé leur solidarité envers les survivants, tout en souhaitant un prompt rétablissement à ces derniers.

Dans leur déclaration, les responsables de la campagne ont appelé à une prise en charge immédiate des familles des victimes. Ils ont également demandé l’ouverture d’une enquête sérieuse et rapide pour établir les circonstances exactes de cette catastrophe, plutôt que de se cacher derrière des théories du complot.

Les membres de l’équipe ont souligné que cette tragédie est le résultat de politiques échouées, de populisme et du manque de solutions de développement, qui laissent les Tunisiens dans une impasse. Ils ont exhorté tous les Tunisiens, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, à se mobiliser pour exiger un changement face à cette réalité douloureuse.

« Il est temps de tourner la page des abus, du populisme et de l’échec, afin que chaque Tunisien ait le droit de vivre dignement dans son pays », ont-ils déclaré.

Gnetnews