Transports: Réunion de travail pour préparer la rentrée scolaire et universitaire à Kasserine et Kairouan

Le ministre des Transports, M. Rachid Amari, a présidé ce mardi une réunion de travail avec les directeurs généraux des sociétés régionales de transport de Kasserine et de Kairouan. Cette rencontre visait à évaluer la préparation des deux entreprises pour le début de la nouvelle année scolaire et universitaire 2024-2025.

Lors de cette session, le ministre a souligné l’importance de mettre en place une stratégie efficace pour améliorer les services offerts et mettre en œuvre les réformes structurelles nécessaires. Il a noté que la performance du secteur des transports a un impact significatif sur d’autres secteurs et qu’il est important de moderniser les méthodes de gouvernance.

M. Amari a également encouragé les responsables des deux sociétés à développer leurs ressources propres, à augmenter leurs revenus, et à optimiser l’utilisation de leurs moyens disponibles. Il a insisté sur la nécessité d’adopter une approche proactive pour garantir l’approvisionnement en ressources essentielles et éviter les interruptions de service.

Le ministre a recommandé une préparation complète, tant au niveau humain que logistique, pour assurer une rentrée scolaire et universitaire fluide en 2024-2025. Cela inclut la finalisation des programmes de maintenance, la mise en place de programmes commerciaux adéquats, et une coordination efficace avec les parties prenantes régionales pour résoudre les problèmes communs. L’objectif est de permettre aux élèves, étudiants et stagiaires d’accéder à leurs établissements dans les meilleures conditions possibles, tout en optimisant l’utilisation de la flotte et en améliorant l’efficacité des applications de paiement à distance.

Enfin, M. Amari a souligné la nécessité de changer les attitudes envers le secteur des transports, en adoptant une politique de communication efficace qui engage toutes les parties prenantes, notamment dans le domaine du transport scolaire et universitaire. Il a appelé à créer un environnement favorable pour maintenir le service public et restaurer la confiance du public dans ce secteur vital.

