Traoui répond à Zmerli : « On devait vérifier l’état de forme de certains joueurs »

Le coach adjoint de l’Espérance Sportive de Tunis a répondu au porte parole du Club Africain, qui avait accusé les Sang et Or de n’avoir pas joué le jeu à Bizerte où ils ont perdu (2/0) et d’avoir aligné une équipe fortement remaniée. Majdi Traoui a déclaré aux médias : « Il y a des joueurs qui reviennent et auxquels nous avons voulu donner du temps de jeu pour vérifier leur état de forme. Nous avons une échéance très importante en ligue des champions contre le CR Belouizdad et il fallait donner une chance à Derbali, Tougai et Bessghaier ».

