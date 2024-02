Trois ministres participent Ã  la commÃ©moration du 66Ã¨me anniversaire des Ã©vÃ¨nements de Sakiet Sidi Youssef

Trois ministres participent à la commémoration du 66ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youssef

La Tunisie et l’Algérie ont commémoré, ce jeudi 08 février, le 66ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youssef, qui ont eu lieu le 08 février 1958, faisant de nombreux martyrs et blessés des deux pays, suite aux bombardements sauvages perpétrés par l’aviation de la colonisation française.

Deux délégations officielles de Tunisie et d’Algérie ont coprésidé cette commémoration. La délégation tunisienne a été présidée par le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, avec la participation de la ministre de l’Economie et de la Planification, Feriel Ouerghi Sebeï, du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Lotfi Dhiab, du président de la fondation Fida, aux côtés du premier délégué du gouvernorat du Kef, et nombre de députés et de cadres centraux, régionaux et locaux, ainsi que des représentants de la société civile.

La délégation algérienne a été dirigée par le ministre de l’Intérieur, Brahim Mrad, en présence du ministre des Moujahidines et des ayants droits, ainsi que du gouverneur de Souk Hras.

Le programme de commémoration comprend une cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs, et le dépôt d’une gerbe de fleurs au pieds du mémorial de Sakiet Sidi Youssef.

Des allocutions ont été prononcées par les chefs des deux délégations, suivies par la retransmission d’un film sous le titre (el-Sakia), produit par le ministère des Moujahidines et ayants droits algérien.

