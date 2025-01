Tunis accueille le 44e Conseil de l’Union des Radios des Etats Arabes (ASBU)

Le Chef du gouvernement tunisien, M. Kamel Maddouri, a reçu, mardi 7 janvier 2025, une délégation de l’Union des Radios des États Arabes (ASBU), conduite par son directeur général, M. Abdelrahim Suleiman. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la tenue prochaine de la 44e assemblée générale de l’ASBU, prévue les 15 et 16 janvier 2025 à Yasmine Hammamet. L’événement réunira de hauts responsables des radiodiffuseurs et télévisions membres, ainsi que des représentants d’organisations régionales et internationales partenaires.

À cette occasion, M. Maddouri a souligné l’importance de cet événement de haut niveau, témoignant de la solidité des relations entre la Tunisie et l’ASBU. Il a mis en exergue l’engagement de la Tunisie à soutenir le rôle stratégique de l’union dans le paysage médiatique arabe. « Depuis des décennies, l’ASBU joue un rôle central dans le renforcement des échanges d’informations et de programmes entre ses membres, tout en encourageant l’adoption des dernières avancées technologiques dans le domaine audiovisuel », a déclaré le Chef du gouvernement.

Il a également salué les initiatives de l’union, notamment son projet de construction d’un centre d’affaires dans la zone urbaine nord de Tunis, une première en Tunisie par son envergure. Ce projet, selon M. Maddouri, constitue un levier pour dynamiser l’économie locale et renforcer l’attractivité de la Tunisie en tant que destination pour les investissements. Le Chef du gouvernement a assuré que l’État tunisien apporterait tout son soutien pour garantir la réussite de ce projet ambitieux.

Pour sa part, M. Abdelrahim Suleiman a présenté un aperçu des activités de l’ASBU, dont la majorité se déroule en Tunisie, attirant annuellement près de 3 000 participants issus du monde arabe et d’autres régions. Il a également souligné que l’approche axée sur l’investissement de l’union, en plus de stimuler le tourisme et l’économie locale, a permis à l’organisation d’atteindre l’autofinancement, lui donnant les moyens d’améliorer constamment les services offerts à ses membres et de suivre les évolutions technologiques dans le domaine audiovisuel.

Le directeur général a également rendu hommage à la riche tradition radiophonique tunisienne et à sa contribution au développement des médias arabes. Il a réaffirmé l’engagement de l’ASBU à renforcer sa coopération avec les acteurs du paysage médiatique tunisien, notamment dans les domaines de la radio numérique et de la diffusion multiplateforme.

Gnetnews