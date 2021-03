Tunis : Déviation partielle de la circulation au niveau de la GP 8 les 11,12 et 13 Mars

Le ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’infrastructure annonce ce jeudi 11 Mars une déviation partielle du trafic au niveau de la GP8 (Tunis – Bizerte), dans le cadre des travaux de réalisation de l’échangeur de la route X2 et la route nationale 09, et l’avenue Abdelaziz Kamel dans le gouvernorat de Tunis.

Un tronçon de la GP 8 (en direction de l’Ariana et de Tunis), au niveau de la route secondaire reliant la GP9 et l’entrée de Montplaisir, sera fermé les jeudi et vendredi 11 et 12 mars, de 22h à 5h du matin.

Les véhicules en provenance de l’Ariana pourraient se rabattre sur la droite, et se diriger vers l’avenue Khereddine Pacha, puis regagner la GP 8, via Montplaisir.

Le tronçon de la GP 8 (dans le sens de Tunis et de l’Ariana), s’étendant de la route secondaire menant à la Marsa, à l’entrée menant à la route nationale 9 (Khereddine Pacha), sera fermé le samedi 13 Mars, de 22 h à 5 h.

Les véhicules en direction de l’Ariana peuvent se rabattre sur droite vers l’échangeur Fourat, puis l’avenue Yasser Arafat, en passant par l’aéroport de Tunis-Carthage, puis la route nationale n’o 08.

Le ministère appelle les usagers de la route à faire montre de prudence et à modérer la vitesse.

