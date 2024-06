Tunis: Inauguration de la nouvelle route radiale X4 entre les ceintures X et X20

La route radiale X4 reliant les ceintures X et X20 dans les gouvernorats de Tunis et de l’Ariana a été ouverte à la circulation ce mardi 11 juin 2024. Cette inauguration a eu lieu en présence de la ministre de l’Équipement et de l’Habitat, également chargée de la gestion du ministère du Transport, Mme Sarra Zaâfrani Zenzri.

Étaient également présents lors de cette cérémonie M. Fares Mejri, premier délégué chargé des affaires du gouvernorat de Tunis, M. Salah Zouari, directeur général des ponts et chaussées, ainsi que plusieurs autres hauts responsables et représentants des entreprises de construction impliquées.

Caractéristiques techniques de la route X4

La nouvelle route X4, longue de 2,6 km, comprend trois ponts :

– Un pont de 216 mètres à l’intersection de Melaka au Manar,

– Un pont de 70 mètres reliant Jardins d’El Menzah 1 et El Menzah 9B,

– Un passage souterrain de 70 mètres reliant Jardins d’El Menzah 1 et El Menzah 9C.

Impact et bénéfices

Cette nouvelle infrastructure améliorera le réseau routier numéroté dans la région du Grand Tunis, facilitera la circulation à Tunis, et allégera la pression sur la route radiale X3 au niveau de Jardins d’El Menzah en direction de l’échangeur de Ras Ettabia, via la radiale X2 entre Cité Ennasr et le centre-ville.

Réalisations et techniques innovantes

Mme la Ministre a salué les efforts de toutes les parties prenantes pour surmonter les nombreux obstacles rencontrés et pour achever les travaux avec la qualité requise, en intégrant toutes les mesures de sécurité nécessaires. Elle a également exhorté les entreprises de construction à accélérer les travaux de l’échangeur X4-X20.

Le projet de la route radiale X4 se distingue par ses caractéristiques techniques innovantes, notamment :

– Traitement et renforcement du sol: Ajout de chaux et de ciment pour augmenter la capacité portante et stabiliser le sol, réduisant ainsi les impacts environnementaux liés à l’excavation et au dépôt des sols.

– Construction d’un mur de soutènement végétalisable : Long de 120 mètres et haut de 15 mètres, pour prévenir les glissements de terrain et améliorer l’esthétique de l’infrastructure.

– Création d’un mur de confortement: Basé sur 60 pieux profonds de 20 mètres pour protéger la route contre les glissements de terrain.

Ces techniques permettront non seulement de renforcer la durabilité de la route, mais aussi de protéger l’environnement et de préserver l’infrastructure routière contre les dommages causés par les véhicules lourds.

Gnetnews