Tunisair annonce la possibilité de modification des billets sans frais

Suite à la perturbation de ses vols, la compagnie nationale Tunisair annonce la possibilité de modification des billets sans frais.

Le transporteur national, aux prises ces derniers jours avec d’importantes perturbations ayant affecté ses vols et qui seraient dues à des raisons techniques, porte à la connaissance de ses clients que leurs billets sont 100% modifiables et remboursables sans frais supplémentaires.

Les passagers pourront ainsi modifier sans frais de pénalité et sans redressement tarifaire leurs dates de voyage (dans la même classe cabine éco/business), avec une flexibilité de dix jours par rapport à la date initiale et ce pour tout voyage du 01er au 05 juillet, annonce-t-elle sur sa page officielle Facebook.

Le transporteur national présente ses excuses à ses passagers pour les désagréments subis, et met à leur disposition les numéros suivants, pour gérer leurs demandes dans les meilleures conditions.

À partir de Tunis au : 81 10 77 77

À partir de l’étranger : (+216) 70 019 160

Ou par e-mail à l’adresse callcenter@tunisair.com.tn

Une cellule de crise a été créée au sein de la compagnie pour assurer le retour des passagers bloqués dans les aéroports, assurer le suivi de la situation liée aux perturbations de son trafic de et vers l’aéroport Tunis-Carthage, et examiner les solutions pour permettre un retour à la normale et une régularité des vols.

La possibilité d’affréter des avions a été étudiée.