Tunisair annone les nouvelles restrictions de voyage décidées par l’Espagne

La Compagnie Tunisair annonce ce lundi 1er février 2021, sur sa page officielle, que le gouvernement espagnol a décrété de nouvelles dispositions jusqu’au’ 28 février 2021. Seuls sont autorisés les déplacements essentiels, ou ceux des catégories suivantes :

*Les résidents ordinaires de l’Union européenne, des Etats associés à Schengen, d’Andorre, de Monaco, du Vatican (Saint-Siège) ou de Saint-Marin qui se rendent en Espagne, en fournissant une preuve documentaire.

*Les titulaires d’un visa de long séjour délivré par un Etat membre ou un Etat associé à Schengen qui se dirigent vers l´Espagne.

*Les professionnels de la santé, y compris les chercheurs et les professionnels des soins aux personnes âgées qui se dirigent vers ou reviennent de leur activité professionnelle.

*Le personnel de transport, seamen, et le personnel aéronautique nécessaires pour mener à bien les activités de transport aérien.

*Le personnel diplomatique, consulaire, des organisations internationales, militaires, de la protection civile et les membres des organisations humanitaires, dans l’exercice de leurs fonctions.

*Les étudiants qui effectuent leurs études dans les Etats membres ou les Etats associés à Schengen et qui disposent du permis ou du visa et de l’assurance médicale correspondante, à condition qu’ils se rendent dans le pays où ils étudient et que l’entrée ait lieu pendant l’année universitaire ou 15 jours avant.

*Des travailleurs hautement qualifiés dont le travail est nécessaire et ne peut pas être reporté ou effectué à distance, y compris les participants à des manifestations sportives de haut niveau qui ont lieu en Espagne. Ces circonstances doivent être justifiées par des documents.

*Les personnes voyageant pour des raisons familiales impératives dument accréditées.

*Les personnes qui ont des documents justifiant des raisons de force majeure, ou dont l’entrée est autorisée pour des raisons humanitaires.

D’après Communiqué