Tunisair Express annonce de nouvelles mesures de voyage

Tunisair Express a annoncé qu’à la lumière des nouvelles mesures gouvernementales visant à limiter la propagation de Covid-19, seuls les voyageurs pour des raisons professionnelles et ceux voyageant par extrême nécessité seront transportés sur les lignes intérieures entre l’aéroport international de Carthage et les aéroports de Djerba – Zarzis et Tozeur – Nefta.