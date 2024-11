Tunisair prÃ©sente ses excuses pour les perturbations des vols et annonce des mesures correctives

Tunisair présente ses excuses pour les perturbations des vols et annonce des mesures correctives

Suite aux perturbations survenues les 1er, 2, 3 et 4 novembre 2024, Tunisair adresse ses excuses sincères aux passagers et partenaires affectés par ces désagréments, causés par des pannes techniques imprévues affectant plusieurs de ses avions. La compagnie assure comprendre la frustration du public et assure qu’elle œuvre activement pour restaurer son service habituel.

Pour pallier ce manque, Tunisair a déjà loué trois avions et s’apprête à finaliser dans les prochaines heures la location d’un quatrième. Ce renfort temporaire de sa flotte permettra de reprendre rapidement le transport de ses passagers vers leurs destinations.

La compagnie a tenté, dès le début de la crise, de compenser le déficit en avions en sollicitant des locations externes. Toutefois, la rareté des offres disponibles et la complexité des procédures administratives ont retardé cette solution immédiate.

Tunisair s’engage également à prendre en charge les frais de modification ou d’ajustement des réservations pour les passagers impactés par les retards.

