Tunisie : 10 cas d’Omicron dÃ©pistÃ©s, un variant moins virulent que les autres (Louzir)

Tunisie : 10 cas d’Omicron dépistés, un variant moins virulent que les autres (Louzir)

Le président du comité de vaccination et membre du conseil scientifique, Hechmi Louzir, a affirmé ce lundi 27 décembre que 10 cas porteurs du Variant, Omicron, ont été jusque-là dépistés en Tunisie.

Intervenu en ce début d’après-midi sur Mosaïque, Louzir a indiqué que le variant, Delta, demeure, actuellement, dominant en Tunisie. Les mesures prises visent à prévenir une nouvelle vague du Variant Delta dans notre pays, et également une nouvelle vague d’Omicron.

S’agissant des spécificités du Variant, Omicron, il a indiqué qu’il contenait 50 mutations, dont 32 dans la protéine Spike. Ce variant est beaucoup plus contagieux que les autres souches du Virus, notamment, celle initiale et se transmet deux fois plus rapidement que le Variant Delta. Omicron demeure, néanmoins, moins virulent que les autres variants, il présente plusieurs cas asymptomatiques, voire avec des symptômes légers, a-t-il souligné en substance.

Au sujet de l’efficacité du vaccin face à Omicron, Louzir a expliqué que les études avaient montré une baisse de l’immunité des anticorps, mais une bonne immunité cellulaire, signalant qu’une dose de rappel, ce qu’on appelle, le booster, améliore les défenses immunitaires envers ce variant.

Le président du comité de vaccination a, par ailleurs, fait savoir que le taux de vaccination est, actuellement, de 50 % ; présumant que l’on pourrait se passer du passeport vaccinal, si l’on atteignait une immunité collective de 70 à 75 %.

Sur la question de savoir, pourquoi la Tunisie n’a pas choisi la fermeture des frontières pour éviter l’entrée de ce nouveau variant, il a indiqué que seuls peu de pays qui prônent la politique du « Zéro cas » ont opté pour ce choix, et que l’OMS ne recommande pas la fermeture des frontières.

Il a néanmoins fait constater que les autorités tunisiennes exigent le passeport vaccinal des arrivants sur le territoire national, un test PCR négatif, et effectuent des tests rapides au niveau des points de passage.

Les cas positifs sont isolés dans les centres dédiés.

Ce faisant, Louzir a révélé que le comité de vaccination et le conseil scientifique avaient approuvé la vaccination des enfants de 5 à 12 ans ; cette opération va débuter avec les enfants présentant certaines pathologies ou ceux souffrant d’un déficit immunitaire.

Le responsable a, également, appelé au respect des mesures de prévention et des protocoles sanitaires dans les hôtels et les restaurants, pendant la soirée du nouvel an.

