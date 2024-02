Tunisie : En prévision de l’installation de la 2ème chambre, plus de 520 mille électeurs se rendent aux urnes

Le second tour de l’élection des conseils locaux qui s’est déroulé, hier, dimanche 04 février 2024, a enregistré un taux de participation générale de 12.44 %, avec la fermeture des bureaux de vote, à 18 heures, comme l’a annoncé le président de l’instance supérieure indépendante des élections, Farrouk Bouaskar.

Lors d’une conférence de presse au centre des médias, il a ajouté que 520 303 électeurs ont participé au scrutin, sur un ensemble d’inscrits au deuxième tour, estimé à 4 181 871 électeurs.

Le nombre total de votants est réparti entre 35 % femmes et 65 % hommes. Ils sont 21 % en dessous de 35 %, 51 % entre 36 et 60 % et 28 % au dessus de 60 %.

Le premier tour du scrutin local s’est déroulé le dimanche 24 décembre, et a connu un taux de participation de 11, 84 %.

L’instance électorale devra tenir une conférence de presse pour annoncer, officiellement, les résultats préliminaires du second tour des élections locales, devant déboucher, in fine, sur l’installation du Conseil national des régions et districts, ou deuxième chambre.

