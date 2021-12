Tunisie : Le Passeport vaccinal obligatoire aprÃ¨s les vacances, 13 mille cadres Ã©ducatifs non encore vaccinÃ©s

Tunisie : Le Passeport vaccinal obligatoire après les vacances, 13 mille cadres éducatifs non encore vaccinés

Le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, a révélé ce jeudi 27 décembre que 13 mille cadres éducatifs ne sont pas encore vaccinés contre le Coronavirus.

Dans une déclaration médiatique à Kasserine, le ministre a indiqué que son département disposait d’une liste nominative des enseignants non vaccinés, qui seront contactés afin de les inciter à faire administrer le vaccin, et à ne pas exposer leur vie et celle de leur famille, au danger.

Pour ce qui est des élèves, le ministre a affirmé l’absence de chiffres à cet effet, signalant que les personnes de la catégorie âgée de 18 ans et plus, ont été, en majorité, vaccinées.

Sellaouti avait, affirmé, auparavant l’obligation du passeport vaccinal à l’entrée des établissements scolaires, immédiatement après les vacances scolaires.

