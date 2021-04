Tunisie : 14 dÃ©cÃ¨s le week-end Ã  lâ€™hÃ´pital la Rabta, faute de places (Pr Abdelmalek)

Tunisie : 14 décès le week-end à l’hôpital la Rabta, faute de places (Pr Abdelmalek)

Pr Rim Abdelmalek, du service des maladies infectieuses à l’hôpital la Rabta, a déclaré que 14 décès ont été enregistrés le week-end dernier audit hôpital.

Intervenu lundi soir sur el-Wataniya, Pr. Abdelmalek a indiqué que ces décès ont été enregistrés aux services des urgences et du Covid-19, faute de lits de réanimation.

Les ambulances se sont déplacées d’un hôpital à un autre, pour trouver des lits vacants pouvant accueillir les malades, mais en vain, a-t-elle dit.

Elle a affirmé que les moyens des hôpitaux tunisiens sont extrêmement faibles, notamment en termes de services de réanimation.

Ce faisant, le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a indiqué qu’une série de mesures ont été prises, face au rebond de l’épidémie du Coronavirus.

Intervenu au même débat, il a fait savoir que la capacité des établissements sanitaires a été revue à la hausse.

Le ministère œuvre à appuyer les établissements hospitaliers par des lits d’oxygène et de réanimation, outre l’installation d’un hôpital de campagne à la Marsa, et la mobilisation du personnel médical et paramédical face à la pandémie, a-t-il souligné.

Gnetnews