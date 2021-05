Tunisie : 16 mille hospitalisations des suites du Coronavirus, taux de positivité : 17,68 %

La situation épidémique continue à évoluer d’une manière erratique, avec un nombre de nouveaux cas et de décès variable d’un jour à l’autre.

Dans son dernier communiqué, le ministère de la Santé recense 1069 nouveaux cas à la date du 23 Mai, après la parution des résultats de 6048 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 17, 68 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 336 414 contaminations, contre 297 123 guérisons, soit 1334 personnes nouvellement rétablies.

37 personnes ont succombé au virus les dernières 24 heures, portant le bilan à 12 273 décès au total.

Quelque 16 000 malades ont été pris en charge, au total, dans les hôpitaux et les cliniques privées des suites du virus, dont 27 nouvelles admissions.

Actuellement, 2025 patients sont alités dans les établissements de soins publics et privés ; 417 sont placés en soins intensifs, et 120 sous respiration artificielle dans les secteurs public et privé.

Les laboratoires ont réalisé 1 436 240 analyses pour dépister le virus, depuis l’avènement de la pandémie.

Gnetnews