Tunisie: 20% de la population souffre de troubles anxieux

Environ 20% des Tunisiens souffrent de troubles anxieux, un chiffre qui pourrait augmenter, en particulier chez les jeunes, selon Chayma Klaoui, psychologue à l’Association Rawabet, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Chayma Klaoui précise que l’anxiété se manifeste souvent durant l’adolescence et peut devenir chronique sans intervention thérapeutique appropriée. Les individus atteints de troubles anxieux ressentent fréquemment une peur et une inquiétude intenses et excessives, accompagnées de tension physique, ainsi que d’autres symptômes comportementaux et cognitifs. Ces symptômes, difficiles à contrôler, peuvent engendrer une détresse importante et persister longtemps en l’absence de traitement.

Ces troubles ont un impact significatif sur la vie quotidienne, perturbant les activités familiales, sociales, scolaires et professionnelles. Ils augmentent également le risque de dépression, de troubles liés à l’usage de substances psychoactives, ainsi que de pensées et de comportements suicidaires.

En parallèle, l’acupuncture émerge comme une méthode thérapeutique prometteuse pour traiter divers problèmes de santé, tels que les douleurs articulaires, la dépression, les troubles du sommeil, la paralysie, la perte de poids, les maux de tête et la fatigue. Samar Sakka, secrétaire générale de la Société Tunisienne d’Acupuncture et de Médecine Chinoise, explique à l’Agence TAP que l’acupuncture offre des solutions efficaces sans complications et sans nécessité de prescriptions médicamenteuses.

Gnetnews