Tunisie : 219 mille personnes se sont inscrites pour le pèlerinage (ministre)

Le ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chebbi, a déclaré ce mercredi 23 février que le nombre des inscrits aux rites du pèlerinage s’élève à 219 mille personnes.

Dans un entretien avec Shems, Ibrahim Chebbi a imputé cette demande croissante « au fait que le hajj était suspendu, et suite aux malheurs et décès provoqués par la pandémie du Coronavirus, ayant donné envie aux gens de se rendre aux lieux saints ».

Au sujet de la désignation des imams et prédicateurs, le ministre a indiqué que « les imams n’accèdent aux tribunes qu’en vertu d’une décision officielle signée par le ministre en personne ».

« Ce qui s’est passé dans les mosquées après la révolution, et le fait qu’elles aient été contrôlées par certains fanatiques ont coûté au ministère des années pour les restituer », a-t-il souligné.

Il a assuré que tous les imams sont, aujourd’hui, nommés par le ministère, et sont ainsi parmi ses employés.

Chebbi a exclu qu’un prêche unique soit imposé aux imams pendant la prière du vendredi.

Il a évoqué l’éventualité que « l’attention des imams soient attirée sur certaines affaires qui requièrent orientation, en cas de nécessité, mais on ne leur imposera pas un sermon unique, et on ne leur adressera pas un prêche écrit ».

Les imams ont toute la latitude de choisir les sujets sans attenter aux réputations, sans terrifier, insulter ou invectiver, étant donné que cela est proscrit par la loi, a affirmé le ministre.

