Tunisie : 28 mille identitÃ©s numÃ©riques activÃ©es et 78 milles dans l’attente de confirmation

Tunisie : 28 mille identités numériques activées et 78 milles dans l’attente de confirmation

Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Néji, a déclaré ce mardi 04 octobre, que 28 mille identités numériques, ont été activées depuis le démarrage de la campagne nationale de l’obtention du e-houwiya.

Présidant la campagne nationale pour l’obtention du mobile-id qui se poursuit les 04 et 05 octobre à Sousse, le ministre a ajouté dans une déclaration médiatique que 78 mille demandes d’identité numérique attendent d’être confirmées.

La campagne nationale vise à faire connaître davantage le service de l’identité numérique sur le portable, Mobile.ID, lancé le 03 août dernier pour le public ; ce service va leur permettre d’accéder à différentes prestations administratives en ligne, via le portail www.e-bawaba.tn.

Le lancement de Mobile.ID s’inscrit dans le cadre des grandes réformes du gouvernement et de la concrétisation de la stratégie nationale visant la numérisation des prestations administratives et la réduction des délais des transactions en papier, ce qui est de nature à garantir la transparence et l’efficacité de la qualité des prestations.

Gnetnews