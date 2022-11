Tunisie : 30 chefs d’Etat et de gouvernement ont confirmé leur participation au sommet de la Francophonie

Le directeur de la Diplomatie générale au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, et coordinateur général du sommet de la Francophonie, chargé de l’information, Mohamed Trabelsi, a affirmé que 30 chefs d’Etat et de gouvernement, sur un ensemble de 54, ont confirmé leur participation au sommet de la francophonie.

Dans un entretien avec Shems, le responsable a indiqué, ce vendredi 04 novembre, que le nombre de participants à ce sommet est appelé à augmenter.

Il a, par ailleurs, rappelé que 361 millions personnes parlent la langue française à travers le monde, ce qui représente 5 % seulement, des habitants de la planète, mais 16 % du PIB mondial, outre deux pays qui font partie du G7 (groupe des sept pays les plus industrialisés), qui sont la France et le Canada.

Les pays francophones contribuent, dans une proportion de 8 % à la richesse mondiale.

Le Directeur de la Diplomatie a ajouté que plus de 600 journalistes assureront la couverture de ce sommet.

Près de 700 hommes d’affaires vont prendre part au forum économique, qui se tiendra en marge du sommet de l’OIF.

