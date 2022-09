Tunisie : Le ministère de la femme fait le point sur l’état d’avancement du programme « Raidet »

La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, a fait état d’une affluence grandissante des femmes, pour l’inscription au programme, Raidet (pionnières).

La plateforme a accueilli depuis son lancement 3246 dossiers, pour la réalisation de projets féminins dans différents gouvernorats du pays, a-t-elle souligné, lors d’une réunion tenue hier au siège de son ministère.

Les projets se répartissent en 288 à caractère agricole, 331 dans le secteur de l’artisanat, 270 dans le domaine commercial, 346 projets dans l’industrie, 702 dans le domaine des petits métiers, 916 projets de services, et 42 projets à caractère touristique.

La ministre a appelé à sensibiliser les promotrices n’ayant pas terminé l’introduction de toutes les données demandées sur la plateforme électronique, et à les inciter à y accéder, et à ajouter les données et les documents nécessaires à distance, afin de compléter leurs dossiers pour être étudiés par la commission ad hoc.

La réunion a, également, porté sur les préparatifs en cours pour étudier les dossiers de financement et les entériner, en collaboration avec les institutions financières partenaires.

La plateforme électronique, Raidet, a été lancée en août dernier, et pourrait être accessible sur le lien : www.raidet.tn.

Ce programme vise la création de 3000 projets féminins sur une période de cinq ans, moyennant une enveloppe de 50 millions de dinars.

Gnetnews