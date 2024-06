Tunisie : 35 décès parmi les pèlerins Tunisiens au Hajj

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a annoncé, ce 18 juin 2024, que 35 pèlerins tunisiens sont décédés à ce jour lors du pèlerinage à La Mecque. Parmi eux, 5 sont venus via le tirage au sort officiel et 30 avec des visas touristiques, de visite ou de Omra. La mission diplomatique à Riyad et le consulat général à Djeddah coordonnent avec les autorités saoudiennes et les familles des défunts pour les formalités de leur enterrement.

Le consulat travaille actuellement avec le chef de la mission de santé tunisienne pour visiter plusieurs hôpitaux de La Mecque afin de recenser les malades et les personnes égarées. Il est rappelé que tous les pèlerins tunisiens, indépendamment de leur type de visa, doivent être accueillis dans les camps sacrés pour recevoir des soins médicaux et de l’hébergement, en respectant le principe d’égalité.

Cette année, le pèlerinage coïncide avec des températures élevées à La Mecque et une affluence importante de pèlerins venant avec des visas touristiques ou de visite, parcourant de longues distances sous un soleil accablant.

Comme chaque saison, le consulat à Djeddah met à disposition des citoyens des numéros de contact pour signaler toute urgence et fournir des informations actualisées sur la situation des pèlerins tunisiens (lien vers la page Facebook officielle du consulat : (https://www.facebook.com/MAE.CGTJED/?locale=ar_AR).

Le ministère insiste sur l’importance de relayer des informations précises concernant les noms et le nombre de défunts et de disparus, en se basant uniquement sur les communiqués officiels. Il s’engage à répondre à tous les appels et requêtes des familles des pèlerins, en leur fournissant des informations fiables et à jour.

Gnetnews