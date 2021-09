Tunisie/ 3S : Une expertise reconnue, un personnel engagé

Pilier et noyau dur du groupe portant le même nom, la société 3S occupe la position de leader sur le marché de l’intégration IT. Expertise éprouvée, certifications valorisantes et prestigieuses, partenariats avec des équipementiers mondiaux de renom, personnel engagé, projets structurants dans les secteurs public et privé…Des facteurs et tant d’autres qui font ce success Story… toujours en marche et qui n’a pas encore livré tous ses secrets. En savoir plus dans l’interview accordée par le DGA Groupe 3S, Adel Dahmani au site thd.tn, où il est revenu sur les dernières tendances IT et particulièrement les technologies HCI. Gnetnews la reproduit dans son intégralité :

Dotée d’un savoir-faire de 33 ans, la société 3S a su mettre, de son côté, tous les facteurs de réussite pour consolider sa position de leader sur le marché de l’intégration IT. Certifiée ISO 9001 et ISO 27001, 3S est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs de l’implémentation des solutions d’Infrastructure IT de bout en bout – routage, switching, sécurité, communications unifiées, Data Centers, Cloud Computing, et vidéo surveillance…

De par son expertise, 3S a pu tisser des partenariats très solides avec des équipementiers et éditeur de solutions technologiques tels que Cisco, DELL Technologies, IBM, Fortinet, VMware, Microsoft, Nutanix. L’entreprise est d’ailleurs, le seul partenaire ; Gold de Cisco en Tunisie, depuis 25 ans, partenaire Titanium de Dell Technologies, partenaire Cloud Champion Nutanix et l’unique partenaire Fortinet Expert.

« Ces partenariats sont le résultat d’un dur labeur. Nous investissons beaucoup dans notre capital humain notamment avec la formation et la gestion de carrière de nos ingénieurs. Aujourd’hui, 3S compte plus de 450 collaborateurs dont 150 ingénieurs qui jouissent des plus hautes compétences techniques et ce dans différents domaines ; Réseau, Sécurité, communication unifiée, Data Center, Cloud Computing, hyper-convergence, IoT, entre autres. Nos équipes sont toujours bien informées des technologies de pointe et détiennent les plus hauts niveaux de certifications », a indiqué à THD.tn, le directeur général adjoint du groupe 3S, Adel Dahmani avant de rappeler que l’entreprise dispose du plus grand centre de formation en Afrique du Nord ; Advancia Training, l’une des filiales du groupe 3S.

La discipline et l’organisation conjuguées à la maturité du personnel, ont permis à l’entreprise de s’adapter à la nouvelle conjoncture marquée par des difficultés de production dues aux restrictions imposées par le gouvernement depuis l’éclatement de la pandémie Covid-19 en mars 2020, d’assurer la continuité de ses services et de protéger son business et ses clients.

« C’est grâce à la technologie qu’on a pu faire face à la pandémie et c’est d’ailleurs une période ayant mis plusieurs entreprises à l’épreuve. Celles qui étaient bien préparées ont pu facilement assurer leur pérennité grâce aux solutions de communication et de collaboration unifiées. N’empêche cette situation a imposé de sérieux challenges de cybersécurité aux équipes IT pour protéger les données de leurs entreprises et prévenir d’éventuelles menaces », a-t-il précisé notant que les cyberattaques se sont multipliées par 700 durant cet épisode épidémique.

Interpellé sur les nouvelles tendances technologies dans ce contexte si particulier, le DGA du groupe 3S a évoqué les solutions hperconvergées, très convoitées par les équipes IT pour les avantages qu’elles présentent en termes de sécurité, d’organisation et d’évolutivité.

« Les infrastructures hyperconvergées permettent de simplifier les tâches tant à l’utilisateur qu’aux managers et directeurs IT. Le virtuel assure davantage de transparence, une gestion plus simple des plateformes, une intégration plus facile des outils d’automatisation et d’orchestration, constituant, ainsi, un pas vers le cloud computing. On n’aura plus à chercher où sont stockées les données », a-t-il avancé.

Avec l’émergence de cette tendance IT, 3S a fait bénéficier plusieurs structures publiques de son expertise technique. L’entreprise a réussi, récemment, à mettre en place plusieurs projets d’envergure ; le Cloud privé de la Poste tunisienne – qui héberge une cinquantaine d’applications – et celui du Centre national d’informatique (CNI) – qui englobe toutes applications des ministères et des administrations tunisiennes telles que RACHED, E-People Tunisia, etc. – le projet Infrastructure du Data Center de l’Office de l’aviation civile et des Aéroports (OACA), et bien d’autres projets à livrer dans un futur proche « 3S continue à gagner la confiance de ses clients sur cette technologie et vient d’entamer un nouveau projet pour la mise en place d’un Cloud VAS pour le compte de l’opérateur historique Tunisie Télécom » précise-t-il.

Interrogé sur les projets futurs de l’entreprise, M. Dahmani a révélé que 3S travaillait actuellement sur le lancement du réseau LoRa en Tunisie. En collaboration avec Tunisie Telecom, l’entreprise a intégré 250 IoT Getways IoT sur les pylônes de télécommunications de l’opérateur historique afin de permettre le lancement de différents services pour l’Internet des Objets.

Source : thd.tn