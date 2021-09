Tunisie : 4ème journée de vaccination massive samedi 04 septembre

Le ministère de la Santé annonce l’organisation de la 4ème journée de vaccination massive le samedi 04 septembre dans l’ensemble des gouvernorats de la république.

Cette journée sera consacrée à l’administration de la 2ème dose pour la catégorie de plus de 40ans, ayant reçu la première dose le dimanche 08 Août. Des SMS seront envoyés aux personnes concernées comportant le centre de vaccination et le rendez-vous.

Dans le cas où la personne en question ne reçoit pas la convocation, elle pourra s’en assurer via l’espace citoyen, sur le lien www.evax.tn, ou par SMS *2021#. Si elle ne parvient pas à identifier le centre en question, elle pourra se rendre dans le centre où elle a reçu la première dose, ou le centre l’ayant remplacé, dans la même délégation, conformément à la liste des centres de vaccination qui sera, fixée ultérieurement.

Le ministère appelle, par ailleurs, les cadres éducatifs et universitaires âgés de plus de 40 ans (nés avant le 04 septembre 1981), n’ayant pas reçu la première dose, à se diriger vers le centre de vaccination le plus proche, muni d’une pièce d’identité, prouvant leur appartenance au corps éducatif ou de formation professionnelle pour se faire vacciner.

Le ministère de la Santé ouvre, de surcroît, la vaccination contre le Coronavirus aux non-inscrits, à compter de ce jeudi 02 septembre.

Gnetnews