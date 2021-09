Tunisie/ 4ème journée : Le vaccin AstraZeneca sera administré samedi dans 347 centres

Le ministère de la santé annonce que 347 centres de vaccinations répartis sur les différentes délégations de la république, accueilleront demain les citoyens, à l’occasion de la 4ème journée de vaccination massive.

Dans un communiqué rendu public ce soir sur sa page officielle, le ministère indique que ces centres seront ouverts de 8h à 15h.

Cette journée est destinée aux personnes âgées de 40 ans et plus, ayant reçu la première dose du vaccin le dimanche 08 Août, qu’ils soient convoqués par SMS ou non.

Les cadres éducatifs, universitaires et des centres de formation professionnelle, n’ayant pas reçu la première dose du vaccin anti-Covid, sont également concernés, selon la même source.

Le vaccin anglo-suédois, AstraZeneca, sera utilisé lors de cette 4ème journée de vaccination intensive.

Gnetnews