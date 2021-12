Tunisie : 50% des accouchements se font par cÃ©sarienne, les raisons sont multiples

Tunisie : 50% des accouchements se font par césarienne, les raisons sont multiples

Le taux d’accouchement par césarienne a atteint 50 % de l’ensemble des accouchements enregistrés pendant les deux dernières années, a déclaré ce jeudi 02 novembre, le président de la Société Tunisienne de Gynécologie et d’Obstétrique, Béchir Zouaoui.

Dans une déclaration en marge de la conférence annuelle de Gynécologie et d’Obstétrique, il a indiqué que les accouchements par césarienne n’ont eu de cesse d’augmenter d’une année à l’autre, signalant que ce taux ne dépassait pas 11 % pendant les années 90.

Il a imputé la hausse des opérations césariennes à plusieurs raisons, dont le retard de l’âge du mariage, le changement du mode de vie, la hausse du diabète, et de l’hypertension artérielle pour les femmes enceintes, outre des motifs lés au fœtus soit la baisse, ou augmentation du poids.

Le but de cette conférence est la formation continue des gynécologues obstétriciens, et de prendre connaissance de toutes les évolutions intervenues dans le monde, pour garantir la qualité des prestations rendues. L’objectif est aussi de sensibiliser les femmes à effectuer des examens réguliers pour le dépistage précoce des maladies cancéreuses, notamment les cancers du sein et du col de l’utérus.

Gnetnews