Tunisie : 53 089 personnes vaccinées contre le coronavirus à la date du lundi 29 mars 2021

Le nombre total de personnes ayant reçu la première dose du vaccin en Tunisie a atteint 53 089, dont 4436 citoyens vaccinés hier, lundi 29 mars 2021, le 17ème jour de la campagne nationale de vaccination contre le Coronavirus.

77% des personnes vaccinées travaillent dans le secteur de la santé, 23% font partie de la population prioritaire, âgée de 75 ans et plus. C’est ce qu’a fait savoir le ministère de la santé via communiqué.

Selon la même source, le nombre des personnes enregistrées sur la plateforme Evax à la date du mardi 30 mars 2021, s’élève à 769 299.

A cet effet, le ministère de la Santé a renouvelé son appel à tous les citoyens souhaitant recevoir le vaccin anti-coronavirus à s’inscrire sur le système Evax consacré à cet effet, et cela sur le numéro vert 80.10.20.21, ou via SMS en envoyant evax au 85.355 ou encore en composant le # 2021 *.

Gnetnews