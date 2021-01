Tunisie : 630 personnes impliquées dans les troubles nocturnes de la veille, arrêtées (Hayouni)

Le porte-parole officiel du ministère de l’Intérieur, Khaled Hayouni, a déclaré ce lundi 18 janvier que 630 personnes impliquées dans les troubles nocturnes survenus la nuit d’hier, ont été arrêtées.

Les prévenus sont, en majorité, des mineurs dont l’âge varie entre 14 et 15 ans, et au maximum entre 22 et 25 ans.

« Les évènements de la nuit ne peuvent pas être classés comme des mouvements contestataires, étant donné que les protestations pacifiques ont lieu en plein jour et sont encadrés, alors que les actes de vandalisme visent les biens publics et privés, portent préjudice au bien d’autrui et à celui de la communauté nationale, ce sont des actes condamnés et punis par la loi », a-t-il souligné.

« Ces jeunes ont brûlé des pneus, fermé des routes, et ont visé des biens publics et privés », a-t-il indiqué, signalant que de nombreux sécuritaires ont été blessés, à des degrés variables.

Plusieurs gouvernorats et délégations de Tunisie ont été le théâtre de troubles nocturnes et de pillage au cours de la dernière période.

Des vidéos et photos ayant circulé sur les réseaux sociaux, ont montré des actes de vandalisme dans plusieurs cités du Grand-Tunis, et au-delà, qui se seraient produits la nuit d’hier, en violation du couvre-feu et du confinement général.

