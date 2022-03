La Tunisie se débarrasse peu à peu du Coronavirus, et de sa 5ème vague

La 5ème vague du Coronavirus s’essouffle, les indicateurs (contaminations, décès et hospitalisations) continuent à régresser, et le taux de positivité est largement en dessous des 20 %. Les optimistes affirment que c’en est fini avec la pandémie, les précautionneux recommandent la prudence et la prévention face à un virus imprévisible, qui ne cesse de surprendre.

Le ministère de la Santé annonce ce lundi 07 Mars, que 637 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus ont été recensés à la date du 05 Mars, après la parution de 4118 résultats d’analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 15,47 %.

Le bilan s’établit, à l’heure qu’il est, à 1 005 804 contaminations, sur un ensemble de 4 383 962 analyses en laboratoire.

6 140 personnes ont été déclarées rétablies à la même date, portant le total à 972 671 guérisons.

La pandémie a fait 08 décès les dernières 24 heures, portant le bilan cumulé à 27 943 morts.

Les hospitalisations baissent sensiblement, avec 611 malades alités dans les établissements de soins publics et privés, dont 13 nouvelles admissions.

Les lits de réanimation et d’oxygène sont occupés, respectivement, par 142 et 43 malades.

