Tunisie : 63729 visites de contrôle économique, et 11 296 infractions pendant les premiers 21 jours du Ramadan (Commerce)

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations annonce, ce vendredi 14 avril, que ses équipes de contrôle ont réalisé 63729 visites de contrôle économique pendant la période du 01er au 21 Ramadan 2023.

Ces visites ont permis de lever 11 296 infractions.

Elles se répartissent en 6003 infractions liées aux produits agricoles et maritimes frais, 4528 infractions inhérentes aux denrées alimentaires et produits subventionnés, et 765 infractions pour les autres produits et services pendant les premiers 21 jours du mois du Jeûne.

Les infractions ont trait aux pratiques spéculatives et hausse illicite des prix (4329), violation de la transparence des transactions (5191), et 1776 autres.

Gnetnews