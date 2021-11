Tunisie : 75 % des violences faites aux femmes surviennent au sein du couple

Le numéro vert 1899, une ligne de l’observatoire de lutte contre la violence faite aux femmes, reçoit plus de 15 mille communications téléphoniques/ an, et publie des statistiques mensuelles et annuelles.

La ligne a reçu environ 6284 appels entre les mois de janvier et octobre 2021, dont 1225 appels liés à des signalements au sujet de la violence infligée aux femmes, soit 25 % de l’ensemble des communications ; les autres appels concernent des consultations juridiques générales, ou une demande de clarification des missions de la ligne.

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des personnes âgées affirme, ce lundi 22 novembre dans un communiqué, avoir affecté ses meilleurs cadres, parmi les psychologies, sociologues et juristes… pour orienter la femme, victime de violence.

Le numéro vert est une ligne gratuite qui couvre l’ensemble du territoire de la république, et dispense des services d’écoute, de renseignement et d’orientation au profit de la femme victime de violence.

Il est en service de 8h30 mn à minuit.

Sur l’ensemble des appels parvenus au numéro vert, une proportion de 75,5 % concerne des cas de violence conjugale, ce qui prouve que la famille tunisienne souffre de problèmes au niveau relationnel, ce qui impacte les droits fondamentaux de la femme, sa santé psychique, et l’équilibre des enfants, relève le ministère.

Par ailleurs, 82 % des femmes ont été victimes de violence morale, plus de 66 % de violence corporelle et 39 % de violence économique.

Gnetnews