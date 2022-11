Tunisie : Des représentants de 88 Etats et gouvernements seront à Djerba pour le Sommet de la Francophonie ( Mushikiwabo)

La Secrétaire Générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a annoncé que des représentants issus de 88 Etats et gouvernements du monde et des pays membres de l’OIF seront à l’Île de Djerba, et dans le village francophone.

Dans une déclaration médiatique, relayée par la TAP, en marge de sa visite lundi au village de la Francophonie, et sa tournée dans ses différentes ailes, elle a indiqué qu’elle allait se rendre de nouveau au village avant la fin des travaux du 18ème sommet de la Francophonie, exprimant son admiration de cet espace, notamment l’aile tunisienne, qui reflète en partie les spécificités de l’Île de Djerba.

L’idée d’installer le village francophone avant le sommet, est intervenue pour créer une occasion de rencontre entre la société locale et le monde francophone, a-t-elle souligné, en substance.

La Secrétaire Générale de l’OIF était arrivée samedi dernier à l’aéroport de Djerba-Zarzis, et a déclaré d’emblée que le sommet de la Francophonie, dans son édition tunisienne, allait connaitre « une grande réussite », grâce aux efforts déployés par les différents organismes et parties-prenantes.

Le sommet de la Francophonie se tiendra les 19 et 20 novembre à l’Île de Djerba autour du thème : « l’échange dans la diversité : la technologie numérique, en tant que vecteur de développement, de coexistence, et de solidarité dans l’espace francophone ».

Le Village de la Francophonie se tient, en marge du sommet, du 13 au 22 novembre 2022.

