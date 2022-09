Tunisie : Kif-el-Kef, ou la valorisation de la Médina du Kef et de ses richesses historiques et patrimoniales

La première édition de l’évènement Kif-el-Kef de valorisation patrimoniale de la médina, se tiendra du 23 au 25 septembre, a annoncé l’association Museum Lab lors d’une conférence de presse tenue, hier, lundi 19 septembre, à la Kasbah du Kef.

L’évènement Kif-el Kef vise à mettre en lumière le projet de valorisation patrimoniale de la médina soutenu par la Fondation Drosos (2021-2024), que Museum Lab mène depuis plus d’un an en co-création avec 5 jeunes bénéficiaires à la recherche d’emplois issus du Kef, à côté d’experts en patrimoine, historiens, anthropologues, cinéastes….« Un vivier de talents et de créatifs a collaboré avec la municipalité du Kef et divers partenaires, ayant pour ambition de mettre en valeur un héritage immatériel gastronomie, contes et légendes, chants soufis, etc. Issu d’une richesse historique, patrimoniale, culturelle et naturelle qui regorge de vestiges et de monuments emblématiques à ciel ouvert », a souligné Julie Jeantet chargée de développement au sein de Museum Lab.

Kif-el-Kif, un programme riche en expériences immersives

D’après le cofondateur et président du Museum Lab, Hatem Idrissi, cette première session de l’évènement Kif el Kef, propose outre les 25 sites patrimoniaux à redécouvrir, 4 circuits culturels : circuit contes et légendes (programme Hkeya fi Hkeya), conçu par une dizaine de jeunes diplômés du Kef. Accompagnés par des historiens et développeurs, ils ont créé une cartographie de la médina du Kef, enquêté sur les contes de la ville avec les habitants et écrit un scénario de visite interactif dans lequel les histoires et les personnages mythiques du Kef comme « el Rohben » et « el Nid » prennent vie dans une application disponible sur smartphone et tablette.

Par ailleurs, l’innovation concernant le circuit bâti, consiste à la mise en place de douze bornes munies de QR code à l’entrée de chaque monument, témoins de la richesse des civilisations, des cultures et des religions traversées depuis des millénaires par cette région. Certains sont préservés, d’autres en voie d’abandon : la basilique St Pierre, la Ghriba, la Kasbah, Sidi Bou Makhlouf, etc.

Des expériences sonores sont aussi au rendez-vous via le circuit « Joujma », des chants des confréries soufies du Kef, crée par le bénéficiaire Mohamed Ali Rjibi. « Ce circuit sonore propose de mieux comprendre l’histoire des quatre confréries soufies étant passées par la ville du Kef (Issawiya, Rahmaniyaa, Qadiria, Amaria), à travers leur musique et chants. D’ailleurs, chacune des étapes sur les lieux de culte « Zaouia », est ponctuée d’un QR code révélant des éléments sur leurs rôles sociaux, économique, politique et la puissance de leurs musique.

S’y ajoute, le circuit naturel, proposé par les bénéficiaires Meher Djebali et Chaima Arbi, baptisé « Le synclinal perché du Dyr El Kef ». Ce circuit vise à mettre en valeur le climat montagnard du Kef, à découvrir sa faune et sa flore, et à sensibiliser à la fragilité de l’environnement, via un itinéraire pédestre qui va de la médina jusqu’à la délégation de Zaafran.

Expositions, résidences artistiques, concerts et découvertes patrimoniales

Des œuvres artistiques seront ouvertes au public du 23 au 25 septembre, comme l’exposition « Dedans réels, dehors imaginaires », de Wadi Mhiri, qui aura lieu à la prison de la Kasbah. Une autre œuvre de Férielle Doulain « Kisas Ziraaya », sera exposée au Musée des Arts et traditions populaires du Kef. Plus une expérience artistique déambulatoire de Soufia Bensaid « De l’intérieur tout se voit », qui propose un autre circuit découverte… « Ham Jou » une exposition photographique, de l’artiste Abdesslem Ayed sera aussi présente à la Kasbah.

Au programme également, des résidences artistiques, 3 œuvres d’arts créées in-situ, un jardin pédagogique, des projections de courts-métrages, un atelier d’enfants, une dégustation de produits locaux seront proposés dans toute la médina du Kef, ainsi que l’exposition de bijoux EKCCI, et des articles de souvenirs…

Pour les passionnés de la musique, Kif-el-Kef a préparé 3 concerts, dont deux dédiés à la musique électronique qui auront lieu à la basilique Saint Pierre et un autre concert dédié à la musique fusion Stambeli modernisée, animé par Denderi Stambeli Movement, à la place de la Kasbah. Sans oublier que tout le long de l’évènement, des œuvres artistiques seront projetées en lumière, sur les murs de la médina par Interference, International Art Light Project Tunis…

Rappelons qu’une pléiade de collaborateurs du milieu créatif a soutenu ce projet, comme la Fondation Drosos, le programme « Tounes Wejhetouna » financé par l’Union Européenne, et le volet de mise en valeur durable, qui a été accompli par la GIZ.

Basilic Saint Pierre qui accueillera les concerts électroniques

E.B