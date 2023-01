Tunisie : A la veille des manifestations du 14 janvier, le ministère de l’Intérieur appelle à éviter « les tensions, le tumulte et la violence »

Le ministère de l’Intérieur annonce, ce vendredi 13 janvier, que « les autorités régionales ont autorisé l’organisation de manifestations pacifiques à l’avenue Habib-Bourguiba le 14 janvier 2023, et ce conformément à des parcours et horaires fixes, selon l’antériorité des demandes et leur opportunité, ce qui garantit l’exercice des libertés, et le respect des exigences de l’ordre public ».

Le ministère appelle, dans un communiqué, « les différentes parties autorisées à s’en tenir, obligatoirement, à ces parcours et aux horaires, et à assumer la responsabilité d’encadrer leurs partisans, en vue d’éviter les tensions, le tumulte et l’échange de violence ».

Le même département met en garde contre le fait « de se laisser entrainer derrière les discours incitatifs et violents, relayés dernièrement et appelant à ne pas s’en tenir aux contenus des autorisations, à les outrepasser pour un sit-in dans la rue, et sortir des circuits autorisés, en provoquant des affrontements avec les forces sécuritaires chargées de sécuriser ces manifestations pacifiques, et en y entrainant les personnes âgées et les enfants ».

Il appelle également « les parties dont les orientations sont opposées à éviter tout rapprochement, bien que certains dirigeants s’obstinent à être présents au niveau du même endroit, sous prétexte d’un accord préalable entre eux ».

Le ministère de l’Intérieur affirme l’engagement des services sécuritaires à appliquer la loi, en coordination directe avec le parquet.

Plusieurs partis vont descendre demain, samedi 14 janvier dans la rue, pour célébrer le 12ème anniversaire de la révolution, marquant la chute de l’ancien régime. Un anniversaire, officiellement célébré, le 17 décembre, suite à une décision du président de la république Kaïs Saïed. Le gouverneur de Tunis en a autorisé certains à manifester à l’avenue Habib-Bourguiba, et en a empêché d’autres, afin que tout le monde ne se retrouve pas au même endroit.

