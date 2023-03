Tunisie : A l’approche du Ramadan, la DSSB appelle à la consommation du lait stérilisé

La direction des soins et de santé de base (DSSB) présente, ce mardi, des recommandations à même de prévenir certaines maladies transmises à travers le lait non stérilisé et dérivés, à l’occasion de l’approche du Ramadan, marqué par une forte consommation de produits laitiers.

La DSSB appelle, dans un communiqué, à consommer, obligatoirement, les produits emballés et stérilisés, vendus au détail dans les magasins.

La liste des produits certifiés figure sur le site du ministère de l’Agriculture, indique-t-elle.

La DSSB appelle à bouillir le lait frais, et à le maintenir, une fois bouilli, à feu doux pendant 10 minutes, en vue de s’assurer qu’il est sain et dénué des bactéries et autres maladies.

La consommation du lait non stérilisé menace la santé, et peut conduire à contracter certaines maladies, comme la tuberculose bovine, ou la Brucellose (fièvre de Malte), qui sont à l’origine de complications graves, prévient-elle.

Gnetnews