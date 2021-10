Tunisie : Marouane Abassi revient sur la situation financiÃ¨re, et le PLF Ã  lâ€™issue dâ€™une entrevue avec KaÃ¯s SaÃ¯ed

Tunisie : Marouane Abassi revient sur la situation financière, et le PLF à l’issue d’une entrevue avec Kaïs Saïed

Le président Kaïs Saïed a reçu ce jeudi 07 octobre à Carthage, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi, qui lui a transmis le rapport de la banque de l’année 2020.

La rencontre a porté sur « la situation économique et financière en Tunisie, et les réformes nécessaires urgentes devant être réalisées, parallèlement aux réformes politiques pour relancer le développement », indique un communiqué de la présidence.

Il a été aussi question « des finances publiques, de la dette publique, et des efforts déployés par toutes les parties en vue de l’élaboration du projet de loi de finances complémentaire de l’année 2021, et de la loi de finances de l’année 2022 ».

Les deux hommes ont, par ailleurs, examiné les scénarios possibles en vue d’une sortie de crise, notamment « en présence d’indicateurs positifs, attestant un début de reprise de nombreux secteurs économiques », ainsi que les relations de la Tunisie avec les bailleurs de fonds, la prochaine période.

La situation financière est en train de s’améliorer

Dans une déclaration à l’issue de la rencontre, le gouverneur de la banque centrale a fait état « d’une reprise de l’activité économique dans le pays la dernière période, après l’épisode difficile du Covid ».

La reprise concerne les exportations, et les mines, a-t-il souligné dans une vidéo, se voulant rassurant quant à « l’évolution du tourisme, d’autant qu’on est à un taux de vaccination élevé ». Une embellie serait ainsi attendue pendant la fin de la saison touristique et au cours de l’année 2021 – 2022, a-t-il pronostiqué.

S’agissant des relations de la Tunisie avec les institutions financières internationales, la banque mondiale et le FMI principalement, Abassi s’est fait l’écho des propos du chef de l’Etat, selon lesquels la Tunisie traite avec ces organisations avec sérieux, dans le cadre de programmes bien conçus et des réformes nécessaires.

Il a, par ailleurs, indiqué que « la banque centrale collabore au quotidien avec le ministère des Finances, dans le cadre de l’élaboration de la politique monétaire, et la politique fiscale ». « Le travail est focalisé actuellement sur le projet loi de finances complémentaire, et on souhaite aussi travailler sur le projet de loi de finances 2021/ 2022 », a-t-il indiqué.

« La situation financière est en train de s’améliorer, et on espère qu’elle s’améliorera davantage la prochaine période, et que l’on trouvera le financement nécessaire pour 2021/2022 », a-t-il souligné.

Le chef de l’Institut d’émission a, par ailleurs, déclaré que de nombreux amis de la Tunisie seraient à ses côtés dans cette période difficile, appelant les acteurs économiques de l’intérieur à soutenir leur pays afin que la prochaine période soit celle de la prospérité et d’une vie meilleure pour l’ensemble des Tunisiens.

Tout en reconnaissant la hausse de l’inflation, Abassi a formulé l’espoir que « la période à venir, soit celle de l’abondance de la production pour que les prix baissent ».

Gnetnews