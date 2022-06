Tunisie : A son 41ème anniversaire, Ennahdha déterminé « à contrer le coup d’Etat dans une coalition politique et populaire la plus large »

Le mouvement Ennahdha exprime sa « détermination à contrer, dans le cadre de la coalition politique et populaire la plus large, le coup d’Etat contre la constitution, à faire échouer les choix populistes, et à mettre à nu les promesses fallacieuses et illusoires propagées par le pouvoir du coup d’Etat, comme la réalisation d’un train à grande vitesse, les villes sanitaires… »

Dans un communiqué rendu public hier, lundi 06 juin 2022, à l’occasion du 41ème anniversaire de sa fondation, le mouvement « dénonce, avec fermeté, la politique d’isolement, de dénigrement et de terreur suivie par le pouvoir à l’encontre du pouvoir judiciaire, et son obstination à attenter aux acquis du secteur, réalisés grâce à la révolution et au militantisme des hommes et femmes de la justice ».

Ennahdha affirme ses dispositions « à œuvrer sans conditions avec les forces ayant foi en la liberté, la démocratie, et la souveraineté nationale, à unifier les positions, à renforcer les efforts communes, à augmenter la cadence des actions militantes, à mettre un terme au coup d’Etat, et limiter ses graves répercussions sur le pays, après qu’il ait devenu un principal obstacle devant un dialogue national fédérateur pour sortir le pays de sa crise complexe ».

A travers ses « discours incitatifs, divisant le peuple », le président de la république est devenu « un danger pour l’unité nationale et la paix civile, à l’inverse de la mission principale qui lui est confiée, selon la constitution, étant un symbole de l’unité nationale ».

Gnetnews