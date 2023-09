Tunisie : Marouane Abassi reçoit le gouverneur de la banque centrale libyenne et son adjoint, à l’issue de l’annonce de la réunification de cette institution

Le gouverneur de la banque centrale libyenne, Sadik Omar el-Kebir, et son adjoint, Meraï Meftah, se sont réunis hier, avec le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi.

L’Institut d’émission libyen évoque la première rencontre officielle externe, depuis la réunification de la banque centrale libyenne, annoncée le mois écoulé.

Cette réunion qui a eu lieu, hier, jeudi 31 août, à Tunis à l’invitation de la BCT intervient en consolidation des contacts avec les parties régionales et internationales, dans le cadre de l’unification de la Central Bank of Libya, sa consolidation et la coopération future entre les deux institutions.

La banque centrale libyenne qui était scindée en deux structures depuis 2014, l’une à l’ouest (Tripoli), et la deuxième à l’Est (Benghazi) avait annoncé le dimanche 20 août dernier son unification, au terme d’une réunion tenue à son siège à Tripoli.

« La banque centrale libyenne est redevenue une institution souveraine unifiée, et continuera à déployer des efforts pour corriger les conséquences ayant découlé de la division », a-t-elle souligné dans un communiqué.

L’institution libyenne s’était engagée, le lendemain, à l’issue d’une rencontre entre son gouverneur et le chef du gouvernement d’union nationale, Abdelhamid Dbeibah, « à assurer la stabilité et la pérennité financière de l’Etat, en toute transparence ».

