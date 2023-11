Tunisie : Accord autour des avantages financiers et professionnels des employés des grandes surfaces

Une séance de travail s’est tenue hier, lundi 13 novembre 2023, au siège de la fédération général des industries alimentaires, du tourisme, du commerce et de l’artisanat, et la chambre nationale des grandes surfaces, relevant de l’UTICA, consacrée à l’examen des résultats des négociations, au sujet de l’institution d’une convention collective pour les grandes, moyennes et petites surfaces commerciales, rapporte Echaabnews.

Au volet financier, il a été question de la méthode du calcul d’un acompte de 40 dinars supplémentaires, outre l’acompte convenu le 13 janvier 2023 du même montant, dans le salaire de base, indique l’organe médiatique syndical.

L’intégration de l’acompte dans le salaire de base représente le cadre général pour l’élaboration d’une grille des salaires inhérente à la convention précitée.

Au sujet de la prime scolaire, il a été convenu de la verser à chaque employé à l’ouverture de l’année scolaire selon les montants suivants : 45 dinars pour chaque élève inscrit en classe préparatoire, ou à l’enseignement de base, 65 dinars pour chaque élève inscrit à l’enseignement secondaire, et 90 dinars pour chaque élève de l’enseignement supérieur, détaille le journal de l’UGTT

L’accord englobe, également, les tickets restaurants, l’échelonnement, les bons d’achat…

S’agissant de la classification professionnelle, il a été décidé de poursuivre les négociations là-dessus entre les deux parties, en se faisant aider par des experts, à compter de la date de la signature de cet accord.

Il a été convenu que cet accord n’entre en application, qu’après sa parution au Journal officiel, et qu’il soit appliqué à tous les établissements et espaces commerciaux, (grands, moyens et petits), avec un effet rétroactif, à compter de janvier de 2024. La convention devra être finalisée, elle avant le 15 décembre 2023, afin qu’elle soit envoyée à la direction générale du travail.

Gnetnews