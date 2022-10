Tunisie : Accord pour la reprise immÃ©diate de la sociÃ©tÃ© Bonna BÃ©ton Ã  Bir Mchergua

Tunisie : Accord pour la reprise immédiate de la société Bonna Béton à Bir Mchergua

Une séance de travail a eu lieu ce mardi 11 octobre 2022 au siège du ministère des Affaires sociales, consacrée à l’examen de la situation sociale de la société Bonna Béton Matériaux Préfabriqués, située à Bir Mchergua (gouvernorat de Zaghouan), en présence des parties administrative et syndicale.

Il a été convenu, lors de cette séance organisée sous la présidence du ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, d’assurer une reprise immédiate de l’activité de l’entreprise, avec l’engagement de l’administration à arrêter toutes les poursuites pénales contre les agents concernés et à reprendre la négociation autour de l’amélioration de la situation sociale des agents, au plus tard dans deux semaines.

Les deux parties se sont, également, engagées à opter pour le dialogue en vue de régler tous les problèmes, et créer un climat social sain et incitatif au travail et à la production.

Gnetnews