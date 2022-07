Tunisie : Accueil officiel et populaire de la championne Ons Jabeur à l’aéroport

Quatre ministres ont été hier à l’aéroport pour accueillir la championne nationale et joueuse mondiale de Tennis Ons Jabeur.

Un accueil populaire lui a été également réservé à l’aéroport, des citoyens sont venus la saluer, l’applaudir et la féliciter pour son parcours remarquable.

Amel Belhaj Moussa, Kamel Deguiche, Mohamed Moez Belhassine et Rabiï Majidi, respectivement, ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors ; ministre de la jeunesse et du sport ; ministre du tourisme et ministre du Transport ont chaleureusement accueilli la championne à l’aéroport, dans une ambiance empreinte de convivialité et de bonne humeur.

« La championne, Ons Jabeur, mérite pleinement le titre « de ministre du Bonheur », représente un exemple à suivre, et une Success story inspirante pour la femme tunisienne », a affirmé la ministre de la femme lors de cette cérémonie, cité par un communiqué de son ministère.

La championne a dit son respect pour le soutien de la Tunisie et des Tunisiens, sa joie de ce qu’elle a pu réaliser pendant son parcours, remerciant tous ceux qui l’appuient pour continuer à travailleur en vue de nouveaux prochains titres, souligne la même source.

Ons Jabeur a enchaîné les succès au cours de cette saison, s’est excellemment distinguée au tournoi de Wimbledon et a été classée deuxième. Elle a, par ailleurs, remporté les tournois de Madrid et Berlin, et est la première femme arabe à figurer dans le classement des dix joueuses mondiales.

Gnetnews