Tunisie : Afek se dit attaché à intenter des recours contre le référendum

Afek Tounes affirme, ce vendredi 29 juillet 2022, son droit d’intenter des recours contre le référendum, et annoncé avoir entamé les procédures juridiques nécessaires à cela, du fait des dépassements et failles ayant touché l’opération électorale, pointant « l’inconstance et l’improvisation ayant marqué les décisions de l’instance électorale depuis le début du processus du référendum jusqu’à la proclamation des résultats ».

Le parti dit son respect « aux choix de la majorité des électeurs au référendum du 25 juillet, fondés, principalement, sur la peur du retour de l’ancien régime et ses principales composantes et non de la constitution et ses teneurs ».

« Si Kaïs Saïed avait opté pour un processus participatif autour du choc positif, comme il le parti l’avait considéré le 25 juillet 2021, en passant à des réformes réelles, on aurait évité à la Tunisie une impasse dans laquelle la nouvelle constitution va nous mettre, et lui aurait épargné le temps, l’effort et les moyens humains et matériels ».

Le parti dénonce « les différentes positions et déclarations qui tentent d’attenter à l’unité de la patrie et de l’Etat, de le diviser et d’en démanteler les institutions ».

Il en appelle à tous « de cesser et de s’écarter des discours de la discorde, de la rancœur, de la haine et du populisme, et met en garde contre la gravité de ces positions et déclarations qui cherchent à cliver les Tunisiens, et à les remonter les uns contre les autres ».

